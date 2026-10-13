В Хромтау на возвращенные активы строят медцентр с инсультным центром и МРТ

В Хромтауском районе Актюбинской области к районной больнице пристраивают новый медицинский центр. В нем будут операционные, реанимация, инсультный центр, отделение реабилитации и кабинет МРТ. Стройка готова уже на 85%. Пострадавших в авариях на трассе больше не придется везти на сложные операции в Актобе, их смогут оперировать на месте.

Центр строят на возвращенные активы, то есть на деньги, которые вернули государству. Такие же пристройки в этом году возводят еще в двух центральных больницах области, в Шалкаре и Кандыагаше.

Работы в Хромтау начались в апреле. Новое двухэтажное здание займет 2 576 квадратных метров. Генеральный подрядчик стройки ТОО «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс».

Операции без поездки в Актобе

В центре разместят крупное оборудование для сложных операций и 19 коек.

Раньше людей, которые серьезно пострадали в ДТП на трассе, приходилось везти в Актобе. Теперь условия для сложных операций появятся в центральных больницах Хромтау, Шалкара и Кандыагаша.

Два входа и инсультный центр

В центре сделают отдельные входы для плановых пациентов и для экстренных. Так тем, кому нужна срочная помощь, не придется ждать в общей очереди.

Внутри разместятся операционный блок, палаты реанимации и интенсивной терапии, инсультный центр, отделение реабилитации и кабинет МРТ, а еще другие медицинские и служебные помещения.

В отделении реабилитации пациенты смогут восстанавливаться после болезней и операций. Для этого там оборудуют кабинеты массажа, лечебной физкультуры и зал с тренажерами.

Когда счет идет на минуты

Особенно новый центр важен для людей с болезнями сердца и сосудов. В таких случаях от того, насколько быстро человеку помогут, может зависеть его жизнь.

Центр строят по поручению Президента в рамках национального проекта по улучшению сельского здравоохранения. Когда его откроют, жители Хромтауского района смогут получать больше медицинских услуг рядом с домом, от диагностики до лечения и реабилитации.