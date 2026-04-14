В I квартале доходы госбюджета выросли на 17%
Республиканский бюджет исполнен на 102%, обеспечив поступление 4,2 трлн тенге
Сегодня 2026, 10:47
119Фото: primeminister.kz
Итоги исполнения государственных финансов за январь-март 2026 года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра. С докладом выступил Министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.kz.
По данным министра, доходы госбюджета без учета трансфертов составили 6,4 трлн тенге, что на 931 млрд тенге больше показателя прошлого года. В частности, он отметил, что республиканский бюджет исполнен на 102%, обеспечив поступление 4,2 трлн тенге. На доходную часть существенное влияние оказали внешние факторы: при средней цене на нефть в $80,6 за баррель дополнительно получено 40,5 млрд тенге по экспортной таможенной пошлине. В то же время более крепкий курс тенге (497,7 за доллар при прогнозе 540) ограничил поступления в республиканский бюджет на 146 млрд тенге.
«В отчетном периоде обеспечена устойчивость государственных финансов, своевременное финансирование всех социальных обязательств, поддержка регионов. В полном объеме и в приоритетном порядке обеспечено финансирование социальных обязательств государства – 1,8 трлн тенге. Ключевой акцент - переход от простого освоения средств к финансированию подтвержденного результата», - сообщил Мади Такиев.Ранее первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщил, что реальный рост ВВП за январь-март составил 3%, при этом рост в производстве услуг достиг 3,7%, а в реальном секторе – 2,1%. Среди отраслей наиболее высокий рост демонстрируют строительство – 14,8%, услуги транспорта – 12,8% и обрабатывающая промышленность – 8,5%. Внешнеторговый товарооборот за первые два месяца года составил $21,7 млрд с положительным сальдо в $2,4 млрд.
