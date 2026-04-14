Итоги исполнения государственных финансов за январь-март 2026 года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра. С докладом выступил Министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.kz.

По данным министра, доходы госбюджета без учета трансфертов составили 6,4 трлн тенге, что на 931 млрд тенге больше показателя прошлого года. В частности, он отметил, что республиканский бюджет исполнен на 102%, обеспечив поступление 4,2 трлн тенге. На доходную часть существенное влияние оказали внешние факторы: при средней цене на нефть в $80,6 за баррель дополнительно получено 40,5 млрд тенге по экспортной таможенной пошлине. В то же время более крепкий курс тенге (497,7 за доллар при прогнозе 540) ограничил поступления в республиканский бюджет на 146 млрд тенге.