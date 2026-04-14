Среди отраслей наиболее высокий рост демонстрируют строительство – 14,8%, услуги транспорта – 12,8% и обрабатывающая промышленность – 8,5%. Внешнеторговый товарооборот за первые два месяца года составил $21,7 млрд с положительным сальдо в $2,4 млрд.

«В прошлом году доля обрабатывающей промышленности в экономике увеличилась до 12,7% и второй год превышает долю горнодобывающей отрасли (в 2025 году – 11,9%). Доля нефтяного сектора в ВВП сократилась вдвое. С 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024 году. Для обеспечения устойчивого развития важно продолжать упор на дальнейшую диверсификацию экономики, что позволит выйти из ловушки среднего дохода», - сообщил Азамат Амрин.