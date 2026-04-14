  • ВВП Казахстана вырос на 3% благодаря укреплению несырьевых отраслей

ВВП Казахстана вырос на 3% благодаря укреплению несырьевых отраслей

В Минфине представили данные за январь-март

Сегодня 2026, 10:34
Baq.kz Сегодня 2026, 10:34
Сегодня 2026, 10:34
Реальный рост ВВП за январь-март составил 3%, при этом рост в производстве услуг достиг 3,7%, а в реальном секторе – 2,1%. Об этом на заседании сообщил первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

Среди отраслей наиболее высокий рост демонстрируют строительство – 14,8%, услуги транспорта – 12,8% и обрабатывающая промышленность – 8,5%. Внешнеторговый товарооборот за первые два месяца года составил $21,7 млрд с положительным сальдо в $2,4 млрд.

«В прошлом году доля обрабатывающей промышленности в экономике увеличилась до 12,7% и второй год превышает долю горнодобывающей отрасли (в 2025 году – 11,9%). Доля нефтяного сектора в ВВП сократилась вдвое. С 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024 году. Для обеспечения устойчивого развития важно продолжать упор на дальнейшую диверсификацию экономики, что позволит выйти из ловушки среднего дохода», - сообщил Азамат Амрин.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что несырьевой сектор подтвердил устойчивость в непростых внешних условиях.

 

