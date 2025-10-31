Десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев заполнили улицы Иерусалима, протестуя против инициативы правительства Израиля о введении обязательного призыва в армию для представителей религиозных общин. В акции приняли участие около 200 тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Массовое шествие, получившее название "Марш миллионов", собрало верующих со всей страны. Многие добирались до столицы пешком по трассе №1, соединяющей Иерусалим с прибрежными районами. В результате движение по этой ключевой магистрали было полностью перекрыто, а железнодорожное сообщение с городом временно приостановлено.

Протестующие потребовали от властей отказаться от планов лишить учащихся иешив - религиозных училищ освобождения от службы в армии. По их мнению, подобная мера противоречит традициям и ущемляет права религиозных евреев.

По информации издания Kan, в районе центрального автовокзала и железнодорожной станции возникло массовое скопление людей. В некоторых местах произошли стычки с полицией, журналистами и прохожими. Несколько участников поднялись на крыши зданий и строительные краны.

Во время одной из таких попыток 15-летний участник митинга погиб, сорвавшись с высоты.

Полиция усилила меры безопасности и призвала участников сохранять порядок. Правительство Израиля пока не прокомментировало дальнейшие действия по реформе воинской службы.