В Иерусалиме нашли следы библейского сада: что известно о предполагаемой гробнице Иисуса

Итальянские археологи обнаружили под храмом Гроба Господня в Иерусалиме следы древнего сада, каменоломни и захоронений, высеченных в скале. Находки совпадают с некоторыми деталями библейского описания места распятия и погребения Иисуса Христа, сообщает Euronews.

Исследования проводит группа ученых Римского университета Сапиенца под руководством археолога Франчески Романы Стасоллы.

Под полом храма специалисты нашли остатки древней каменоломни, которую впоследствии перестали эксплуатировать. Часть территории превратили в сельскохозяйственные участки, а в скалах появились погребальные ниши.

Особый интерес у исследователей вызвали следы растительности. Анализ образцов грунта выявил остатки растений, включая оливковые деревья и виноградные лозы.

Что совпало с описанием в Библии

В Евангелии от Иоанна говорится, что рядом с местом распятия Иисуса находился сад, а в нем была новая гробница, в которой прежде никого не хоронили.

Археологические исследования подтвердили, что на территории нынешнего храма когда-то существовали возделанные участки земли. По предварительным оценкам, растительные остатки относятся к дохристианскому периоду.

Исследователи нашли и следы сооружения круглой формы, связанного с первоначальным оформлением почитаемой гробницы в IV веке. Они помогают восстановить историю строительства храма.

При этом ученые подчеркивают, что археологические находки не позволяют достоверно установить, был ли здесь похоронен Иисус Христос. Совпадение отдельных деталей с евангельским повествованием подтверждает исторические особенности местности, но не личность погребенного.

Почему раскопки стали возможны только сейчас

Храм Гроба Господня находится в Старом городе Иерусалима и считается одной из главных христианских святынь.

Первую церковь на этом месте построили в IV веке при римском императоре Константине. В последующие столетия храм неоднократно разрушали, восстанавливали и перестраивали.

Долгое время масштабные исследования под его полом были затруднены из-за сложного порядка совместного управления святыней несколькими христианскими конфессиями.

После согласования реставрационных работ археологи получили возможность исследовать ранее недоступные участки. Систематические раскопки начались в 2022 году.

О следах древнего сада ученые рассказывали еще весной 2025 года. Результаты исследований вошли в научные публикации Римского университета Сапиенца.

Полученные материалы позволяют проследить, как территория древней каменоломни постепенно превратилась в место захоронений, а позднее стала одним из главных центров христианского паломничества.