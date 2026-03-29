В честь 30-летия Иле-Алатауского национальногопарка, в рамках развития устойчивого туризма и туристской инфраструктуры, в самом сердце парка состоялось торжественное открытие нового визит-центра «Бұтақты», передает BAQ.KZ.

Проект реализован компанией ТОО «Туранга Групп» в партнерстве с нацпарком «Иле-Алатау» при поддержке акимата города Алматы, обеспечившего подведение электрических сетей.

Комплекс состоит из двух частей: основного визит-центра и помещение кафе. В составе комплекса открыто кафе с одноимённым названием «Бұтақты». Эксплуатация кафе осуществляется партнером проекта — известным предпринимателем и экоактивистом Сергеем Спицыным, активно развивающим горную и туристскую инфраструктуру.

Инфраструктура визит-центра предусматривает:

• современные общественные туалеты;

• пункт общественного питания;

• зона тимбилдинга и мастер-классов;

• образовательные и культурные программы на открытом воздухе для школьников, государственных и частных групп;

• сувенирную продукцию и фирменный мерч национального парка с новой коллекцией, навигацией и брендированием территории, направленные на популяризацию природного парка.

В рамках проекта уже функционируют шесть визит-центров, реализованных компанией «Туранга Групп» под общим брендом “QazaqNationalParks”, направленных на формирование безопасной, доступной и современной туристической среды.

Общий объём частных инвестиций компаниисоставило 8,5 млрд тенге. В рамках проекта создано 200 постоянных рабочих мест, включая 20 новых рабочих мест в визит-центре «Бұтақты».

Фонд оплаты труда за период 2020–2025 гг. составил 2 млрд тенге. Объём налоговых отчислений — 700 млн тенге. Динамика посещаемости национальных парков демонстрирует устойчивый рост, с момента появления визит-центров: Иле-Алатауский национальный парк: • 2019 г. — 300 000 посещений, • 2025 г. — 950 000 посещений (рост более чем в 3 раза) Чарынский национальный парк: • 2022 г. — 50 000 посещений, • 2025 г. — 250 000 посещений (рост в 5 раз) В рамках дальнейших планов предусмотрено начало работ по устройству визит-центра на Большом Алматинском озере, проект которого подготовлен известным архитектором Рикардо Марини, экс-архитектором города Глазго (Шотландия).

Реализация проектов компании осуществляется в рамках концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы (ПостановлениеПравительства Республики Казахстан от 31 октября 2024года № 910).

Новый визит-центр «Бұтақты» станет современной площадкой для экологического просвещения, культурных и образовательных мероприятий, эко- активностей, мастер-классов и тимбилдингов, способствуя популяризации устойчивого туризма и эко-культуры в Казахстане.