В Иле-Алатауском парке высадили 100 хвойных деревьев

В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке в рамках Всемирного дня чистоты прошла экологическая акция программы «Таза Қазақстан». На территории визит-центра «Аюсай» высадили 100 хвойных деревьев — 50 сосен и 50 елей. В акции приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, жители города, молодёжь, студенты, волонтёры и представители коммунальных служб.

Государственные инспекторы и специалисты национального парка рассказали участникам о правилах посадки саженцев и уходе за молодыми деревьями. Организаторы отметили, что такие акции направлены на озеленение природных территорий и повышение экологической культуры.