В Иле-Алатауском парке высадили 100 хвойных деревьев
20 Сентября 2026, 03:28
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20 Сентября 2026, 03:2820 Сентября 2026, 03:28
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В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке в рамках Всемирного дня чистоты прошла экологическая акция программы «Таза Қазақстан». На территории визит-центра «Аюсай» высадили 100 хвойных деревьев — 50 сосен и 50 елей. В акции приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, жители города, молодёжь, студенты, волонтёры и представители коммунальных служб.
Государственные инспекторы и специалисты национального парка рассказали участникам о правилах посадки саженцев и уходе за молодыми деревьями. Организаторы отметили, что такие акции направлены на озеленение природных территорий и повышение экологической культуры.
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