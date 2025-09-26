  • 26 Сентября, 04:58

В Иле-Алатауском парке засняли редкого бурого медведя

В объектив фотоловушки попал тянь-шаньский медведь.

Фото: kolsai-koldery.kz

В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала редкий вид - тянь-шаньского бурого медведя. Этот хищник занесён в Красную книгу Казахстана и является важной частью горной экосистемы, передает BAQ.KZ.

По данным специалистов, сегодня в национальном парке обитает 82 особи. Животные встречаются в хвойных и лиственных лесах, субальпийских и альпийских поясах, а также в скалистых районах. С наступлением ноября медведи традиционно впадают в зимнюю спячку.

 

