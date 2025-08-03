Внедорожник упал в реку в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате ДТП погибли 11 человек передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщила местная полиция, во внедорожнике находились 15 человек, включая водителя. После падения автомобиля в реку местные жители и спасатели извлекли из него тела 11 погибших, включая детей.

"Четыре других пассажира были спасены, в критическом состоянии они доставлены в ближайшую больницу", - сообщила полиция.

Начато расследование инцидента. Причины случившегося выясняются.