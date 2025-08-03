В Индии автомобиль упал в реку: погибли 11 человек
Во внедорожнике находились 15 человек, включая водителя.
Сегодня, 18:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:11Сегодня, 18:11
54Фото: Report
Внедорожник упал в реку в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате ДТП погибли 11 человек передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщила местная полиция, во внедорожнике находились 15 человек, включая водителя. После падения автомобиля в реку местные жители и спасатели извлекли из него тела 11 погибших, включая детей.
"Четыре других пассажира были спасены, в критическом состоянии они доставлены в ближайшую больницу", - сообщила полиция.
Начато расследование инцидента. Причины случившегося выясняются.
Самое читаемое
- Очереди, ожидание и восторг: как прошёл концерт Джей Ло в Астане
- Задержан вице-министр транспорта: его подозревают в получении взятки
- ДТП в Алматы: автомобиль повис между деревом и столбом
- В Шымкенте полиция разъяснила жителям запрет на одежду, скрывающую лицо
- Под Астаной нашли пропавшую женщину — она застряла по пояс в болоте