Более 80 тысяч человек эвакуировали в индийском штате Одиша из-за приближения тропического шторма «Акван». Ожидается, что циклон достигнет восточного побережья страны около полудня 20 ноября.

По данным издания Hindustan Times, власти штата намерены эвакуировать в общей сложности около 200 тысяч человек. Для ликвидации возможных последствий стихии в Одише задействованы 74 спасательные группы, в том числе 60 подразделений сил быстрого реагирования на стихийные бедствия.

Кроме того, из-за угрозы циклона занятия в школах шести районов штата приостановлены до 21 ноября.