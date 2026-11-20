В Индии из-за приближения тропического шторма эвакуировали более 80 тысяч человек
Власти штата Одиша планируют переселить в безопасные районы около 200 тысяч жителей.
20 Ноября 2026, 04:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Ноября 2026, 04:0320 Ноября 2026, 04:03
106Фото: Hindustan Times
Более 80 тысяч человек эвакуировали в индийском штате Одиша из-за приближения тропического шторма «Акван». Ожидается, что циклон достигнет восточного побережья страны около полудня 20 ноября.
По данным издания Hindustan Times, власти штата намерены эвакуировать в общей сложности около 200 тысяч человек. Для ликвидации возможных последствий стихии в Одише задействованы 74 спасательные группы, в том числе 60 подразделений сил быстрого реагирования на стихийные бедствия.
Кроме того, из-за угрозы циклона занятия в школах шести районов штата приостановлены до 21 ноября.
Самое читаемое
- Миллиарды без Хуанга: Nvidia удвоила выручку, но отказалась возвращать основателя
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- Токаев взял ситуацию в «Самрук-Қазына» под контроль: Бектенов выступил с заявлением
- Эффективная энергия ветра - Как Костанайская область решает проблему дефицита электричества с помощью зеленой энергетики
- Земля нагревается: учёные сообщили о новых климатических рекордах