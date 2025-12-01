В штате Тамилнад на юге Индии произошла крупная дорожная авария с трагическими последствиями, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным полиции, в результате лобового столкновения двух государственных автобусов погибли как минимум 10 человек, ещё более 20 получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошёл на главной дороге Тирупаттур — Караикуди в округе Сиваганга, примерно в 423 километрах к юго-западу от Ченнаи, административного центра штата. По предварительным данным, один автобус следовал из Тируппура в Караикуди, а второй направлялся из Караикуди в округ Диндигул.

Местные власти оперативно развернули масштабную спасательную операцию. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, разбирая повреждённый транспорт и помогая пассажирам выбраться из салонов.

Полиция выражает опасения, что число погибших может увеличиться, так как состояние некоторых раненых остаётся критическим. Причины аварии устанавливаются, начато расследование.