Полиция Индии арестовала мужчину, который открыл посольство несуществующих стран, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщает Associated Press, в арендованном здании близ Нью-Дели он организовал работу представительств таких "государств" как "Себорга" и "Западная Арктика".

Также у 47-летнего Харшвардхана Джайна конфисковали машины с поддельными дипломатическими номерами, около 4,5 млн рупий (52 тыс. долларов) и наличные в другой валюте.

"Злоумышленник представлялся сотрудником посольства или непосредственно послом и обещал людям трудоустройство за границей. За это он получал денежное вознаграждение", - пишет издание.

У мужчины было обнаружено множество отредактированных фотографий, где он запечатлен с мировыми лидерами. А также фальшивые документы с подделанными печатями Индии и более чем 30 стран.

Джайна подозревают также в отмывании денег через подставные компании за рубежом.