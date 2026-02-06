В Индии на незаконной угольной шахте погибли 18 человек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По меньшей мере 18 шахтеров погибли в результате взрыва на незаконной угольной шахте на северо-востоке Индии, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел 5 февраля в районе Восточных холмов Джайнтия штата Мегхалая. По данным полиции, взрыв произошел внутри шахты, где добыча велась опасным методом так называемых "крысиных нор", при котором для прокладки узких тоннелей используется динамит, а рабочие вынуждены передвигаться под землей, согнувшись. Предположительно, именно взрыв взрывчатого вещества и стал причиной трагедии.
На данный момент обнаружены тела 18 шахтеров, еще один человек с тяжелыми ожогами госпитализирован. Власти штата не исключают, что под завалами могут оставаться другие люди.
Метод добычи угля "крысиными норами" официально запрещен в регионе, однако, как отмечают активисты, подобная практика продолжается, несмотря на судебные запреты и высокий уровень смертельных рисков.
Самое читаемое
- Какие трассы в Казахстане закрыли до утра 6 февраля
- Гражданин Афганистана обманул госпрограмму, выдав себя за казаха
- Золото перестало быть "тихой гаванью": что происходит с рынком сегодня
- Зимняя Олимпиада в Италии: сколько Казахстан потратил и на что рассчитывает
- Неожиданный исход: казахстанский призёр ЧМ по боксу проиграл на турнире в Испании