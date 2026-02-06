По меньшей мере 18 шахтеров погибли в результате взрыва на незаконной угольной шахте на северо-востоке Индии, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает BBC.



Инцидент произошел 5 февраля в районе Восточных холмов Джайнтия штата Мегхалая. По данным полиции, взрыв произошел внутри шахты, где добыча велась опасным методом так называемых "крысиных нор", при котором для прокладки узких тоннелей используется динамит, а рабочие вынуждены передвигаться под землей, согнувшись. Предположительно, именно взрыв взрывчатого вещества и стал причиной трагедии.



На данный момент обнаружены тела 18 шахтеров, еще один человек с тяжелыми ожогами госпитализирован. Власти штата не исключают, что под завалами могут оставаться другие люди.



Метод добычи угля "крысиными норами" официально запрещен в регионе, однако, как отмечают активисты, подобная практика продолжается, несмотря на судебные запреты и высокий уровень смертельных рисков.