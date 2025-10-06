В Индии оползень унёс жизни по меньшей мере 23 человек
Число жертв может возрасти.
На востоке Индии проливные дожди спровоцировали один из самых разрушительных оползней за последние десять лет, передает BAQ.KZ. По данным информационного агентства Press Trust Of India (PTI), в результате стихии погибли не менее 23 человек, включая детей.
"По меньшей мере 23 человека, включая детей, погибли в воскресенье, когда проливной дождь спровоцировал один из самых сильных оползней за десятилетие в горах Дарджилинга и прилегающих районах", — говорится в сообщении PTI, опубликованном 5 октября.
Наиболее пострадал округ Дарджилинг, где зафиксировано 18 смертей. Местные власти сообщают о разрушенных домах, перекрытых дорогах и населённых пунктах, оказавшихся полностью изолированными от внешнего мира. В спасательных операциях задействованы военные, экстренные службы и волонтёры.
Оползни — нередкое явление в этом регионе в сезон муссонов, однако масштабы нынешнего бедствия называют беспрецедентными. Работы по разбору завалов и поиску выживших продолжаются. Ожидается, что число жертв может возрасти.
