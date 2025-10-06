  • 6 Октября, 18:27

В Индии оползень унёс жизни по меньшей мере 23 человек

Число жертв может возрасти.

Фото: REUTERS/Stringer

На востоке Индии проливные дожди спровоцировали один из самых разрушительных оползней за последние десять лет, передает BAQ.KZ. По данным информационного агентства Press Trust Of India (PTI), в результате стихии погибли не менее 23 человек, включая детей.

"По меньшей мере 23 человека, включая детей, погибли в воскресенье, когда проливной дождь спровоцировал один из самых сильных оползней за десятилетие в горах Дарджилинга и прилегающих районах", — говорится в сообщении PTI, опубликованном 5 октября.

Наиболее пострадал округ Дарджилинг, где зафиксировано 18 смертей. Местные власти сообщают о разрушенных домах, перекрытых дорогах и населённых пунктах, оказавшихся полностью изолированными от внешнего мира. В спасательных операциях задействованы военные, экстренные службы и волонтёры.

Оползни — нередкое явление в этом регионе в сезон муссонов, однако масштабы нынешнего бедствия называют беспрецедентными. Работы по разбору завалов и поиску выживших продолжаются. Ожидается, что число жертв может возрасти.

