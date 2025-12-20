В индийском штате Ассам пассажирский поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг – Нью-Дели, столкнулся с стадом диких слонов. В результате инцидента погибли восемь животных, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство PTI.

По данным местного лесничества, столкновение произошло ночью, когда слоны пересекали железнодорожные пути. В результате аварии сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. При этом среди пассажиров пострадавших нет.

Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок, были перенаправлены по альтернативным маршрутам. Ведутся работы по восстановлению железнодорожного сообщения.