В Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов: погибли восемь животных
При этом среди пассажиров пострадавших нет.
Сегодня, 17:30
Фото: PTI
В индийском штате Ассам пассажирский поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг – Нью-Дели, столкнулся с стадом диких слонов. В результате инцидента погибли восемь животных, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство PTI.
По данным местного лесничества, столкновение произошло ночью, когда слоны пересекали железнодорожные пути. В результате аварии сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. При этом среди пассажиров пострадавших нет.
Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок, были перенаправлены по альтернативным маршрутам. Ведутся работы по восстановлению железнодорожного сообщения.
