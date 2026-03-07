В Индии подняли цены на сжиженный газ из-за кризиса на Ближнем Востоке
Индийское правительство поручило нефтеперерабатывающим компаниям увеличить производство LPG.
Сегодня 2026, 18:09
Сегодня 2026, 18:09Сегодня 2026, 18:09
Фото: Pixabay.com
Индийские компании подняли цены на сжиженный нефтяной газ (LPG) для потребителей внутри страны, впервые примерно за год, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Причиной стал рост мировых цен на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, которая нарушила поставки с Ближнего Востока.
Крупнейший в Индии производитель и продавец LPG, Indian Oil Corp, увеличил цену баллона LPG весом 14,2 кг в Дели на 7% - до 913 рупий ($9,93). Параллельно повысили цены и другие государственные компании: Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp.
В пятницу индийское правительство поручило нефтеперерабатывающим компаниям увеличить производство LPG, чтобы избежать дефицита газа в стране.
