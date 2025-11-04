В Индии при столкновении поездов погибли пять человек
Несколько вагонов сошли с рельсов, часть состава получила серьезные повреждения.
Вчера, 23:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:12Вчера, 23:12
116Фото: Report
В индийском штате Чхаттисгарх произошло столкновение пригородного и товарного поездов, в результате чего погибли не менее пяти человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел днем неподалеку от железнодорожной станции Биласпур. По предварительным данным, несколько вагонов сошли с рельсов, часть состава получила серьезные повреждения.
На место аварии оперативно прибыли спасатели и медицинские бригады, которые оказывают помощь пострадавшим.
Железнодорожные службы Индии сообщили, что ведутся восстановительные работы для расчистки пути и скорейшего возобновления движения на участке.
Самое читаемое
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Синоптики предупреждают казахстанцев о резком похолодании
- Ориентировку на экс-жену Бивола опубликовали госорганы Казахстана
- В Шымкенте 6-летний мальчик погиб под колесами машины на пешеходном переходе
- Алике Мухамадиевой из Караганды вынесли приговор за разжигание розни в соцсетях