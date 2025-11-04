В индийском штате Чхаттисгарх произошло столкновение пригородного и товарного поездов, в результате чего погибли не менее пяти человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел днем неподалеку от железнодорожной станции Биласпур. По предварительным данным, несколько вагонов сошли с рельсов, часть состава получила серьезные повреждения.

На место аварии оперативно прибыли спасатели и медицинские бригады, которые оказывают помощь пострадавшим.

Железнодорожные службы Индии сообщили, что ведутся восстановительные работы для расчистки пути и скорейшего возобновления движения на участке.