Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта индийского города Ахмедабад. По предварительной информации, трагедия произошла в жилом районе штата Гуджарат, вблизи взлетно-посадочной полосы, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает новостной портал ABP, на борту могли находиться более 130 человек. Очевидцы с места происшествия сообщают о густом черном дыме и слышимых взрывах.

На месте работают спасатели и пожарные службы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Подробности происшествия, а также причины возможной аварии выясняются. Официальных комментариев от авиакомпании и властей пока не поступало.

Телеканал NDTV сообщил, что полиция Индии подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта Ахмедабада самолета Air India с 242 пассажирами на борту.