Пассажирский самолет с 242 пассажирами потерпел крушение в Индии
Самолет, следовавший в Лондон, рухнул в жилом районе Индии.
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Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта индийского города Ахмедабад. По предварительной информации, трагедия произошла в жилом районе штата Гуджарат, вблизи взлетно-посадочной полосы, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает новостной портал ABP, на борту могли находиться более 130 человек. Очевидцы с места происшествия сообщают о густом черном дыме и слышимых взрывах.
На месте работают спасатели и пожарные службы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Подробности происшествия, а также причины возможной аварии выясняются. Официальных комментариев от авиакомпании и властей пока не поступало.
Телеканал NDTV сообщил, что полиция Индии подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта Ахмедабада самолета Air India с 242 пассажирами на борту.
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