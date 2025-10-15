В индийском штате Раджастхан произошла трагедия — в пассажирском автобусе, следовавшем из Джайсалмера в Джодхпур, вспыхнул пожар, унёсший жизни, по предварительным данным, 19 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию, огонь охватил транспортное средство стремительно — автобус перевозил 57 человек, и у многих просто не было шанса на спасение.

Представители властей заявили, что одной из вероятных причин трагедии стало короткое замыкание в электрооборудовании. Среди пострадавших — 15 человек, включая женщин и детей, они доставлены в больницы с тяжёлыми ожогами и травмами.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Сообщение было опубликовано в его официальной социальной сети X (бывший Twitter).

Поисково-спасательные службы завершили работу на месте инцидента, ведётся расследование причин возгорания. Индийские власти обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям жертв трагедии.