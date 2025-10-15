В Индии сгорел пассажирский автобус, погибли 19 человек
Десятки погибших, среди них женщины и дети.
В индийском штате Раджастхан произошла трагедия — в пассажирском автобусе, следовавшем из Джайсалмера в Джодхпур, вспыхнул пожар, унёсший жизни, по предварительным данным, 19 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию, огонь охватил транспортное средство стремительно — автобус перевозил 57 человек, и у многих просто не было шанса на спасение.
Представители властей заявили, что одной из вероятных причин трагедии стало короткое замыкание в электрооборудовании. Среди пострадавших — 15 человек, включая женщин и детей, они доставлены в больницы с тяжёлыми ожогами и травмами.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Сообщение было опубликовано в его официальной социальной сети X (бывший Twitter).
Поисково-спасательные службы завершили работу на месте инцидента, ведётся расследование причин возгорания. Индийские власти обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям жертв трагедии.
