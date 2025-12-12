В индийском штате Аруначал-Прадеш произошла трагедия, унесшая жизни 18 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Автомобиль, перевозивший группу рабочих, сорвался с узкой горной дороги и упал в глубокое ущелье. Инцидент произошёл в труднодоступном районе Анжав, где связь практически отсутствует, что значительно затруднило своевременное получение информации.

Как сообщает Hindustan Times, полиция получила сигнал 10 декабря после того, как транспорт с 22 рабочими не прибыл в населённый пункт Чаглагам. Оперативная группа, отправленная на поиски, установила, что автомобиль мог сорваться ещё 8 декабря, однако отсутствие мобильной связи привело к почти двухдневной задержке в обнаружении происшествия.

По предварительным данным, в результате падения погибли 18 человек, ещё один рабочий выжил, но получил травмы. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, пытаясь установить точные обстоятельства аварии и найти оставшихся пропавших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с заявлением на платформе X, выразив глубокие соболезнования семьям погибших. Он отметил, что "глубоко опечален трагическим инцидентом" и пожелал раненому скорейшего выздоровления.