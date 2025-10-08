  • 8 Октября, 15:11

В Мадриде четыре человека погибли при обрушении здания

Фото: AP Photo / Europa Press

Еще двое рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида, найдены мертвыми, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

"Пожарные вытащили безжизненные тела двух из четырех человек, пропавших без вести после обрушения. Работы по расчистке продолжаются", — говорится в сообщении службы в социальной сети X.

Ранее в среду служба экстренной службы сообщала о том, что двое рабочих были найдены мертвыми.



