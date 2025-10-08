В Мадриде четыре человека погибли при обрушении здания
Сегодня, 13:53
87Фото: AP Photo / Europa Press
Еще двое рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида, найдены мертвыми, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.
"Пожарные вытащили безжизненные тела двух из четырех человек, пропавших без вести после обрушения. Работы по расчистке продолжаются", — говорится в сообщении службы в социальной сети X.
Ранее в среду служба экстренной службы сообщала о том, что двое рабочих были найдены мертвыми.
