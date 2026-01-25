В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах
Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия.
Сегодня, 11:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
33Фото: Pixabay.com
Вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Economic Times.
Пять случаев заражения вирусом обнаружили в штате Западая Бенгалия, три из них зафиксировали на этой неделе. В частности, пострадали врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
Еще две медсестеры, которые работали в частной больнице недалеко от Калькутты, заразились сразу после Нового года. У обеих поднялись высокая температура и возникли проблемы с дыханием. Одна из зараженных впала в кому. Предположительно, она могла подхватить вирус во время лечения пациента, который скончался до проведения анализов.
Самое читаемое
- 600 млн долга и 20 лет без инвестиций: что происходит с трамваями в Усть-Каменогорске
- Казахстан улучшил позицию в Кубке наций по биатлону после гонок в Чехии
- В Турции произошло сильное землетрясение
- 142 свалки ликвидировано в Актюбинской области
- Казахстан расширяет экспорт пшеничного глютена в Японию и Саудовскую Аравию