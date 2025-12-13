В индийской Калькутте откроют 21-метровую статую Лионеля Месси
В индийском городе Калькутта готовятся к открытию 21-метровой статуи нападающего сборной Аргентины и клуба "Интер Майами", чемпиона мира Лионеля Месси, передаёт BAQ.KZ.
В социальных сетях уже появилось видео монумента, высота которого превышает 20 метров. Как сообщает аргентинское издание Olé, торжественная презентация статуи состоится на стадионе, рассчитанном примерно на 70 тысяч зрителей.
После церемонии памятник будет установлен неподалёку от статуи легендарного экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны.
Отмечается, что сам Месси не сможет присутствовать на открытии лично и будет наблюдать за церемонией по видеосвязи — это связано с вопросами безопасности. Вместе с тем аргентинский форвард планирует визит в Индию: в его программе значатся Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутта.
