В Индонезии продолжаются поиски четырех человек — семьи из Испании, пропавшей без вести после крушения туристической лодки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным агентства Antara, на борту судна находились 11 человек. В результате инцидента семерых пассажиров удалось спасти, судьба еще четырех — членов одной семьи из Испании — остается неизвестной.

Туристическая лодка перевернулась в проливе у острова Падар, неподалеку от популярного курортного направления Лабуан-Баджо. По предварительной информации, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия, включая сильный ветер и высокие волны.

К поисково-спасательной операции привлечены сотрудники экстренных служб и береговой охраны. Власти призывают судоходные компании и туристов соблюдать меры безопасности и учитывать штормовые предупреждения в регионе.