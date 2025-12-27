В Индонезии из-за непогоды пропала без вести семья из Испании
На борту судна находились 11 человек.
В Индонезии продолжаются поиски четырех человек — семьи из Испании, пропавшей без вести после крушения туристической лодки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным агентства Antara, на борту судна находились 11 человек. В результате инцидента семерых пассажиров удалось спасти, судьба еще четырех — членов одной семьи из Испании — остается неизвестной.
Туристическая лодка перевернулась в проливе у острова Падар, неподалеку от популярного курортного направления Лабуан-Баджо. По предварительной информации, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия, включая сильный ветер и высокие волны.
К поисково-спасательной операции привлечены сотрудники экстренных служб и береговой охраны. Власти призывают судоходные компании и туристов соблюдать меры безопасности и учитывать штормовые предупреждения в регионе.
