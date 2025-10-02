Число жертв обрушения здания школы на востоке индонезийского острова Ява увеличилось до пяти человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал France 24.

"Под завалами оказался 91 человек, по меньшей мере пятеро были признаны погибшими", — говорится в официальном сообщении ведомства. Спасательные работы продолжаются: на месте трагедии всё ещё остаются порядка 59 человек, судьба некоторых из них остаётся неизвестной. Количество пострадавших может увеличиться по мере разбора завалов.

Инцидент произошёл 30 сентября в исламской школе-интернате, где в момент обрушения находилось большое количество учащихся. Изначально сообщалось о 65 пострадавших, однако позже цифры были скорректированы в сторону увеличения.

Спасательные службы работают круглосуточно, задействованы специальные поисково-спасательные отряды, тяжёлая техника и волонтёры. Причины обрушения пока официально не названы, но местные СМИ сообщают, что здание могло быть повреждено в результате проливных дождей, типичных для сезона в этом регионе.