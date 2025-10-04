В индонезийском городе Сидоарджо число жертв обрушения здания исламской школы-интерната увеличилось до 14 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (BNPB), по последним данным, пострадали 167 человек. Еще 49 учащихся, согласно списку посещаемости, остаются в списке пропавших без вести — их продолжают искать объединённые спасательные службы.

Причины трагедии пока не установлены. Власти проводят расследование и оценивают нанесённый ущерб.