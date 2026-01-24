В Индонезии при оползне погибли семь человек, более 80 числятся пропавшими
Власти оценивают масштаб ущерба и возможное число пострадавших.
Сегодня, 19:31
85Фото: Reuters
В Индонезии в результате оползня погибли семь человек, еще 82 человека считаются пропавшими без вести, передаёт BAQ.KZ.
По данным агентства Reuters со ссылкой на Национальное агентство Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, оползень произошел в районе Западного Бандунга в провинции Западная Ява.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы, власти оценивают масштаб ущерба и возможное число пострадавших.
