В Индонезии произошло извержение вулкана

Фото: AP

В Индонезии вулкан Семеру, расположенный в провинции Восточная Ява, утром 30 января трижды извергался, выбросив столбы пепла высотой до 1 км, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА

Об этом сообщает индонезийский новостной портал Detik News.

Первое извержение было зафиксировано около 04.44 по местному времени, пепловый столб поднялся примерно на 800 м над вершиной. Второй выброс произошел в 05.16, достигнув высоты около 900 м. Самое мощное извержение за утро произошло в 05.52, когда пепел поднялся на высоту около 1 км над вершиной вулкана - около 4,7 км над уровнем моря.

По данным наблюдателей, пепловые облака имели высокую интенсивность и смещались преимущественно в восточном направлении.

В настоящее время вулкану Семеру присвоен III уровень опасности. Власти призвали население не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км, а также избегать районов вдоль рек, где сохраняется угроза схода лавы, горячих облаков и грязевых потоков.

Вулкан Семеру - это самый высокий действующий вулкан на острове Ява в Индонезии (3676 м), известный своей большой активностью, частыми извержениями. Он является частью национального парка Бромо-Тенггер-Семеру, входящего в Тихоокеанское огненное кольцо.

