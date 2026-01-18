В Индонезии самолёт потерпел крушение: обнаружены обломки самолета и тело
Личность погибшего устанавливается.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17 января небольшой самолет компании Indonesia Air Transport, летевший из Джокьякарты на острове Ява в Макассар, столицу провинции Южный Сулавеси, исчез с радаров. Индонезийские спасатели нашли одну жертву и обломки потерпевшего крушение самолета ATR 42-500, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Xinhua.
Согласно информации, тело было обнаружено на склоне горы Булусараунг в округе Пангкеп, Южный Сулавеси. Поиски проходят в горной местности в условиях сильного ветра и густого тумана.
"Сегодня наша команда нашла несколько обломков самолета, а также тело одной из жертв", - сообщил журналистам глава поисково-спасательной группы, генерал-майор Бангун Навоко.
По его словам, личность погибшего устанавливается.
Уточняется, что на борту находились восемь членов экипажа и три пассажира, являющихся сотрудниками Министерства морских дел и рыболовства, которые участвовали в наблюдательной миссии.
Самое читаемое
- Эксперты назвали реальные риски для боксера Алимханулы из-за допинг-пробы
- Трагедия в Талгаре: мужчина убил гражданскую жену
- Стадион "Кайсар-Арена" в Кызылорде пройдет проверку УЕФА весной
- Казахстанские школьники завоевали призовые места на международной олимпиаде
- Porsche и BMW массово глохнут по всей России