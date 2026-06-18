В Индонезии туристка погибла после того, как ее смыло волной со скалы

В Индонезии трагически погибла 17-летняя туристка, которую во время фотосессии унесло в море мощной волной. Инцидент произошел в популярной туристической зоне Аппараланг в провинции Южный Сулавеси.

По данным Social Expat, девушка отдыхала вместе с семьей и поднялась на одну из прибрежных скал, чтобы сделать фотографии на фоне живописного побережья и бирюзовой воды.

Во время съемки неожиданно накатившая волна сбила туристку со скалы и унесла в море. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как девушка пытается удержаться на воде и подает сигналы о помощи, однако сильное течение быстро отнесло ее от берега.

На место были направлены спасатели, однако спасти подростка не удалось. Тело девушки обнаружили в акватории спустя несколько часов после происшествия и передали родственникам.

После трагедии власти временно ограничили доступ туристов к локации Аппараланг. В настоящее время специалисты оценивают безопасность объекта и изучают обстоятельства случившегося.

Местные службы вновь призвали туристов соблюдать меры предосторожности в прибрежных районах и не приближаться к опасным участкам во время сильного волнения на море.