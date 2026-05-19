В Индонезии в межплеменном конфликте погибли 13 человек

В городе Вамена округа Джаявиджая провинции Горное Папуа в Индонезии произошёл крупный межплеменной конфликт, передает BAQ.kz.

По данным местной полиции, в результате вооружённого столкновения между племенами Пириме и Курима погибли не менее 13 человек, ещё 19 получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Остальные проходят лечение в районной больнице Вамены.

Как заявили представители правоохранительных органов, участники конфликта использовали луки, стрелы и холодное оружие. Представитель полиции Джаявиджаи Ипда Эфенди Аль Хусаини подтвердил информацию о числе погибших.

Из-за обострения ситуации сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. По предварительным данным, эвакуированы 789 человек. Полиция продолжает оценивать последствия столкновений и уточняет количество разрушенных и сожжённых зданий.

По информации местных СМИ, причиной конфликта стал давний спор между двумя племенами, который вновь перерос в открытое противостояние.