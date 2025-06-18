В Индонезии активизировался вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара, передаёт BAQ.KZ.

Во вторник, 17 июня, в 17:35 по центрально-индонезийскому времени произошло мощное извержение — в небо поднялся гигантский столб пепла высотой свыше 11 километров, пишет SindoNews.

Национальное вулканологическое агентство Индонезии оперативно повысило уровень опасности до максимального. В радиусе 8 километров от кратера объявлена запретная зона, туда запрещено приближаться как местным жителям, так и туристам.

"Сообщество должно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго следовать рекомендациям местных властей", — заявил представитель агентства. Извержение сопровождается выбросами пепла и вулканического газа, что потенциально опасно для дыхательных путей и здоровья населения.

На данный момент сообщений о пострадавших или нарушениях в работе авиасообщения не поступало. Однако вулканологи предупреждают, что ситуация может развиваться, и не исключают повторной активности.

Это уже второе извержение вулкана за последний месяц — предыдущий всплеск активности был зафиксирован 19 мая. Тогда также вводился высший уровень тревоги и проводилась частичная эвакуация близлежащих районов.