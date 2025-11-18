В провинции Восточная Ява в Индонезии зафиксировано извержение вулкана Семеру, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Семеру является самым высоким вулканом острова Ява и расположен на границе районов Лумаджанг и Маланг.

Извержение произошло утром 18 ноября около 6:11 по местному времени. В результате произошёл выброс столба пепла высотой около 800 метров, что соответствует примерно 4476 метрам над уровнем моря. Пепловое облако поднялось вертикально, создавая угрозу для близлежащих территорий.

Власти сообщили, что уровень опасности для вулкана Семеру остаётся на втором уровне — Уровень II. Такой статус означает умеренную либо повышенную активность вулкана и необходимость соблюдать меры предосторожности.

Центр вулканологии и геологической безопасности Индонезии (PVMBG) рекомендовал жителям и туристам не приближаться к кратеру вулкана ближе чем на 8 километров с юго-восточной стороны. Специалисты продолжают мониторинг активности, чтобы своевременно информировать население о возможных рисках.