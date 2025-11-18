Индустриальный парк №1 продолжает оставаться ключевой площадкой промышленного развития столицы. Здесь размещено 140 проектов общей стоимостью 336 млрд тенге, из которых 82 уже введены в эксплуатацию, а 58 находятся в стадии реализации, передаёт BAQ.KZ.

В Послании Глава государства подчеркнул значимость обрабатывающей промышленности как драйвера экономического роста, внедрения технологий и создания рабочих мест. В прошлом году объем обрабатывающего сектора вырос на более чем 10%, достигнув 2,5 трлн тенге, а в 2025 году прогнозируется рост на уровне 7% за счет запуска новых производственных мощностей.

На основе успешного опыта начата работа по созданию Индустриального парка №2 на принципах государственно-частного партнерства. Планируется разработка более 100 проектов на сумму свыше 500 млрд тенге, что позволит создать свыше 7 тысяч рабочих мест.

В числе приоритетов — развитие логистической инфраструктуры. На территории СЭЗ "Астана-Технополис" ведется работа над созданием Логистического парка с участием отечественных и иностранных инвесторов.

В рамках Общенационального пула реализуются 127 проектов на сумму 2,2 трлн тенге, предусматривающих создание 24,5 тысячи рабочих мест.

На территории Индустриального парка №1 работают три ведущих предприятия: "MODEX", "KazPan" и "ATM Construction & Investment".

Завод "MODEX" выпускает модульные конструкции для строительства до 200 тыс. кв. м жилья в год, обеспечивая сокращение сроков и себестоимости строительства.

Компания "KazPan" производит до 1,8 млн кв. м сэндвич-панелей ежегодно, применяемых в строительстве различных объектов.

Многопрофильный комплекс "ATM Construction & Investment" (YDA) реализует проекты в 11 сферах бизнеса, включая строительство, медицину, авиацию, энергетику и IT, объединяя пять производственных предприятий.