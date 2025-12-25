Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития инфраструктуры в специальных экономических (СЭЗ) и индустриальных зонах (ИЗ) в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по повышению промышленного потенциала страны. В работе приняли участие министры финансов, промышленности и строительства, руководство холдинга "Байтерек" и Фонда развития промышленности, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства промышленности и строительства, в стране действуют 17 СЭЗ и 66 ИЗ, где реализовано 860 проектов с частными инвестициями свыше 5,7 трлн тенге и создано более 57,2 тыс. рабочих мест.

На совещании подчеркнули, что готовность инфраструктуры является ключевым фактором инвестиционной привлекательности промышленных площадок. В связи с этим активно прорабатывается строительство дополнительной инфраструктуры, включая подстанции и транспортные сети.

Для снижения нагрузки на республиканский бюджет предусмотрено привлечение внебюджетных средств, включая сотрудничество с международными финансовыми организациями.

В результате реализации инфраструктурных проектов до 2030 года планируется запуск порядка 200 новых проектов в СЭЗ и ИЗ, что создаст новые рабочие места и обеспечит рост обрабатывающей промышленности. В период 2025–2029 гг. также планируется ввод в эксплуатацию 140 проектов в обрабатывающей отрасли.

Совокупный эффект реализации проектов будет способствовать увеличению валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности и укреплению экономического потенциала страны.

Премьер-министр поручил министерствам национальной экономики, промышленности и строительства, финансов, холдингу "Байтерек" до 15 января 2026 года утвердить источники финансирования и незамедлительно приступить к реализации проектов по подведению необходимой инфраструктуры к СЭЗ и ИЗ.