В Иордании 20 человек пострадали после вдыхания пестицидов на фабрике в районе Аль-Карама провинции Балка. У них возникли затруднения с дыханием.

По информации агентства Petra, спасатели оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего доставили их в государственную больницу Южной Шуны. Сейчас они проходят лечение.

Компетентные органы намерены провести расследование, чтобы установить причины происшествия.