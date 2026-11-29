В Иордании 20 работников фабрики пострадали после вдыхания пестицидов
У сотрудников возникли проблемы с дыханием.
29 Ноября 2026, 00:04
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29 Ноября 2026, 00:0429 Ноября 2026, 00:04
163Фото: Pixabay.com
В Иордании 20 человек пострадали после вдыхания пестицидов на фабрике в районе Аль-Карама провинции Балка. У них возникли затруднения с дыханием.
По информации агентства Petra, спасатели оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего доставили их в государственную больницу Южной Шуны. Сейчас они проходят лечение.
Компетентные органы намерены провести расследование, чтобы установить причины происшествия.
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