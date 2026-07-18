В Ираке объявили награду в $10 млн за убийство Трампа

Проиранская вооруженная группировка «Исламское сопротивление в Ираке» объявила о вознаграждении в размере 10 млн долларов за убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило иракское издание Shafaq News. По данным СМИ, в заявлении группировки говорится, что деньги якобы собраны за счет добровольных пожертвований ее участников и сторонников.

Свое решение организация назвала ответом на недавние заявления Трампа, в которых он вновь упомянул свою роль в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Сулеймани и аль-Мухандис были убиты в январе 2020 года в результате удара американского беспилотника в районе аэропорта Багдада. Как отмечает Shafaq News, во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Заиди в Белом доме Трамп вновь вспомнил операцию 2020 года. После этого семья аль-Мухандиса раскритиковала как высказывания американского президента, так и реакцию главы иракского правительства.

Заявление вооруженной группировки прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке покушения на Дональда Трампа. Ранее CNN сообщал, что Израиль передал США разведданные о предполагаемом плане Ирана по убийству американского президента, однако Вашингтон пока не смог независимо подтвердить эту информацию.