В Иране арестовали двух организаторов марафона на острове Киш после того, как в сети появились фотографии женщин-участниц без хиджабов, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. В забеге участвовали около двух тысяч женщин и три тысячи мужчин, некоторые женщины были одеты лишь в спортивные футболки и не носили традиционные головные уборы, что вызвало неоднозначную реакцию общества. Иранские власти расценили это как нарушение общественной нравственности и недопустимый вызов существующему порядку.

Прокуратура Киша подчеркнула, что сам факт проведения забега вызвал осуждение теократического руководства страны. Главный судебный чиновник Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил о возобновлении кампании против женщин, которые появляются на публике без хиджабов, и призвал спецслужбы выявлять и пресекать "организованные тенденции, пропагандирующие аморальность".

Дело марафона стало очередным эпизодом длительного противостояния между иранскими властями и гражданами, особенно молодежью, по вопросам соблюдения строгих правил одежды. Даже после массовых протестов, вызванных смертью Махсы Амини, многие женщины продолжают игнорировать требования о хиджабе, что периодически приводит к резкой реакции со стороны правительства.