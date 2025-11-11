В Иране и его столице Тегеране наблюдается беспрецедентная засуха, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Запасы воды в ключевых водохранилищах упали до критического уровня: Латианская плотина заполнена менее чем на 10%, водохранилище Карадж находится в аналогичной ситуации. Если в ближайшее время не пройдут дожди, власти предупреждают о возможном ограничении подачи воды и даже эвакуации столицы, заявил президент Масуд Пезешкиан.

Водный кризис уже влияет на повседневную жизнь жителей. Люди вынуждены запасаться водой для бытовых нужд, а вода из кранов в некоторых районах не идёт часами. Министр энергетики Аббас Алиабади сообщил, что возможны ночные отключения воды и штрафы для домохозяйств и предприятий, которые расходуют её чрезмерно.

Кризис затрагивает не только Тегеран. В Мешхеде, втором по величине городе страны, запасы воды в водохранилищах упали до 3–8%, а аналогичная ситуация наблюдается в других провинциях. Эксперты предупреждают, что нехватка воды в Иране накапливалась десятилетиями и теперь угрожает миллионам жителей крупных городов.