В Иране готов план по Ормузу

Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари в интервью местным медиа заявил, что план Ирана по Ормузскому проливу готов и будет рассмотрен после открытия парламента.

По его словам, в этом направлении проведены все мероприятия и завершены экспертные проверки, а Комиссия по национальной безопасности уже завершила работу. Он добавил, что страны Персидского залива должны помешать США злоупотреблять возможностями региона.

По мнению Коусари, любая напряженность повлияет на безопасность и интересы стран региона.

"Присутствие США в Западной Азии невыгодно для стран региона, и необходимо прилагать усилия для прекращения этого присутствия", - заявил он.

Отметим, что контроль над Ормузским проливом является одним из несогласованных пунктов меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Если стороны смогут прийти к общему знаменателю по этому вопросу, основной темой обсуждения станет вывоз обогащенного урана Исламской Республики из страны. Освобождение замороженных активов Ирана и снятие введенных против страны санкций являются вопросами, наиболее близкими к решению.