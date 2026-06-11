В Иране готов план по Ормузу
В этом направлении проведены все мероприятия и завершены экспертные проверки.
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Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари в интервью местным медиа заявил, что план Ирана по Ормузскому проливу готов и будет рассмотрен после открытия парламента.
По его словам, в этом направлении проведены все мероприятия и завершены экспертные проверки, а Комиссия по национальной безопасности уже завершила работу. Он добавил, что страны Персидского залива должны помешать США злоупотреблять возможностями региона.
По мнению Коусари, любая напряженность повлияет на безопасность и интересы стран региона.
"Присутствие США в Западной Азии невыгодно для стран региона, и необходимо прилагать усилия для прекращения этого присутствия", - заявил он.
Отметим, что контроль над Ормузским проливом является одним из несогласованных пунктов меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Если стороны смогут прийти к общему знаменателю по этому вопросу, основной темой обсуждения станет вывоз обогащенного урана Исламской Республики из страны. Освобождение замороженных активов Ирана и снятие введенных против страны санкций являются вопросами, наиболее близкими к решению.
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