В Иране избрали нового верховного лидера
Точная дата официального объявления нового руководителя страны пока не уточняется.
Сегодня 2026, 22:31
В Иране определили преемника верховного лидера страны Али Хаменеи, однако его имя пока официально не раскрывается, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
Решение принял Совет экспертов Ирана — орган, который отвечает за назначение и контроль высшего руководителя страны.
По информации агентства Iranian Students News Agency (ISNA), кандидатуру поддержало большинство членов совета. Это решение было принято примерно через неделю после гибели Хаменеи. Один из участников заседания заявил, что выбранный кандидат считается «наиболее подходящим» для этой должности.
Как сообщает Mehr News Agency, имя нового верховного лидера должен объявить глава секретариата Совета экспертов Хосейни Бушехри.
