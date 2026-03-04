В Иране избран новый Верховный лидер
После смерти прежнего Верховного лидера Али Хаменеи в стране был сформирован временный совет руководства.
Совет аятолл Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Iran International.
Как отмечается, 56-летний второй сын аятоллы, тесно связанный с Корпусом стражей исламской революции, рассматривался в числе кандидатов на высший государственный пост.
Ранее сообщалось, что после смерти прежнего Верховного лидера Али Хаменеи в стране был сформирован временный совет руководства. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в переходный период исполнял обязанности Верховного лидера наряду со своими основными функциями.
1 марта Иран официально подтвердил гибель Али Хаменеи в результате совместной военной операции Израиля и США. В стране объявлен 40-дневный траур, следующая неделя будет нерабочей.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что после смерти Хаменеи «достичь соглашения с Ираном будет проще».
