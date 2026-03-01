В Иране назначен временно исполняющий обязанности верховного лидера. По данным агентства ISNA, этот пост занял аятолла Алиреза Арафи, передает BAQ.KZ.

Он вошёл в состав Руководящего совета как юрист и будет исполнять функции главы государства до избрания нового духовного лидера Исламской Республики.

Что известно о новом верховном лидере

- 67-летний Арафи считается влиятельной фигурой в шиитском духовенстве и входил в круг доверенных лиц прежнего руководства страны. Он родился в 1959 году в городе Мейбод в семье священнослужителя, в 11 лет переехал в Кум, где получил религиозное образование и специализировался на исламском праве.

- С 1990-х годов Арафи проводил пятничные молитвы, позднее возглавил университет «Аль-Мустафа» и систему религиозных семинарий Ирана. Он продвигал обучение на основе идеологии аятоллы Рухоллы Хомейни и считался доверенным лицом верховного лидера Али Хаменеи.

- С 2019 года является членом Совета стражей конституции. Известен жёсткими заявлениями в период протестов 2022 года. Автор 24 книг, свободно владеет английским языком.