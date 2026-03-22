В расположенном в центральной части Ирана городе Йезде несколько ракетных пусковых установок подверглись ударам. Об этом сообщили в Государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB), передает BAQ.KZ.

Помимо этого, поступают сведения о мощных взрывах в других населенных пунктах центральной части страны - Исфахане и Ферейдуншехре. На западе Ирана удару подвергся город Хамадан.

Данные о возможных разрушениях инфраструктуры или жертвах среди населения в результате произошедших обстрелов на данный момент не поступали.

При этом телеканал Al Hadath сообщает о многочисленных взрывах в западной, восточной и юго-восточной частях иранской столицы Тегерана. Сведений о том, какие конкретно объекты подверглись атаке, а также о причиненном ущербе и возможных пострадавших в результате налета, пока нет.