В Иране несколько ракетных пусковых установок подверглись ударам
Об этом сообщило иранское телевидение.
Сегодня 2026, 13:35
Сегодня 2026, 13:35
71Фото: Pixabay.com
В расположенном в центральной части Ирана городе Йезде несколько ракетных пусковых установок подверглись ударам. Об этом сообщили в Государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB), передает BAQ.KZ.
Помимо этого, поступают сведения о мощных взрывах в других населенных пунктах центральной части страны - Исфахане и Ферейдуншехре. На западе Ирана удару подвергся город Хамадан.
Данные о возможных разрушениях инфраструктуры или жертвах среди населения в результате произошедших обстрелов на данный момент не поступали.
При этом телеканал Al Hadath сообщает о многочисленных взрывах в западной, восточной и юго-восточной частях иранской столицы Тегерана. Сведений о том, какие конкретно объекты подверглись атаке, а также о причиненном ущербе и возможных пострадавших в результате налета, пока нет.
