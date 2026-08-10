В Иране одобрили законопроект об ограничении прохода судов через Ормузский пролив
Для вступления документа в силу ему предстоит пройти дальнейшие процедуры рассмотрения.
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Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана одобрил законопроект, предусматривающий новые меры по обеспечению безопасности и контролю за судоходством в Ормузском проливе.
Иранская государственная телерадиокомпания сообщает, что документ получил название «О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива».
Ранее, 7 августа, член президиума иранского парламента Алиреза Салими сообщил, что Меджлис рассматривает возможность запрета на проход через Ормузский пролив судов, связанных с США и Израилем.
Теперь законопроект одобрен профильным парламентским комитетом.
Ормузский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и других энергоресурсов.
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