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  • В Иране одобрили законопроект об ограничении прохода судов через Ормузский пролив

В Иране одобрили законопроект об ограничении прохода судов через Ормузский пролив

Для вступления документа в силу ему предстоит пройти дальнейшие процедуры рассмотрения.

10 Августа 2026, 01:27
АВТОР
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Report 10 Августа 2026, 01:27
10 Августа 2026, 01:27
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Фото: Report

Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана одобрил законопроект, предусматривающий новые меры по обеспечению безопасности и контролю за судоходством в Ормузском проливе.

Иранская государственная телерадиокомпания сообщает, что документ получил название «О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива».

Ранее, 7 августа, член президиума иранского парламента Алиреза Салими сообщил, что Меджлис рассматривает возможность запрета на проход через Ормузский пролив судов, связанных с США и Израилем.

Теперь законопроект одобрен профильным парламентским комитетом. 

Ормузский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и других энергоресурсов. 

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