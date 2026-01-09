В Иране отключили интернет на фоне протестов
Сегодня, 02:00
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила о масштабном отключении связи в Иране, передает BAQ.KZ.
Заявление опубликовано в соцсети X.
"Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета", – пишет NetBlocks.
В организации уточнили, что отключение произошло "после серии усиливающихся мер цифровой цензуры, направленных против протестов по всей стране, и препятствует праву общественности на общение в критический момент".
