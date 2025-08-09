В Иране пассажирский поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие
В результате инцидента травмы получили 30 человек
Сегодня, 05:29
150Фото: Istockphoto
На востоке Ирана пассажирский поезд, следовавший по маршруту Тегеран — Керман, сошел с рельсов. По информации главы организации по спасательным операциям и чрезвычайной помощи Иранского общества Красного Креста и Полумесяца Бабака Махмуди, в результате инцидента травмы получили 30 человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ТАСС.
На месте аварии оперативно сработали экстренные службы, пострадавшим оказали необходимую помощь, а восстановительные работы на железной дороге продолжаются.
Согласно данным местных властей, в поезде находились 450 пассажиров. Большинство из них были доставлены до Кермана на автобусах.
