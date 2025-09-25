В Иране исчезло озеро Урмия — крупнейший солёный водоём Азии возрастом более четырех тысяч лет. По данным спутниковых снимков, к лету 2025 года от него остались лишь пересохшее дно и небольшие лужи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

В 1980-х Урмия занимала 140 километров в длину и 55 километров в ширину, что в десять раз больше Боденского озера. Сегодня же экологи называют её исчезновение экологической катастрофой, вызванной деятельностью человека.

По информации иранских СМИ, в стране действует свыше миллиона нелегальных колодцев, которые истощили запасы подземных вод. Дополнительно нагрузку создаёт сельское хозяйство: оно использует 88% водных ресурсов, при этом формируя лишь около 10% ВВП. В результате Иран ежегодно расходует на 43 миллиона кубометров воды больше, чем способны восполнить природные источники.

Президент Масуд Пезешкиан в июле признал, что "у Тегерана действительно больше нет воды". По его словам, власти рассматривают даже перенос столицы, где проживает более 15 миллионов человек.

Исчезновение Урмии уже ударило по жителям региона: участились соляные бури, разрушающие почву и делающие сельское хозяйство практически невозможным.