В Иране сохраняется напряжённая обстановка: в нескольких провинциях страны проходят протестные акции, сопровождающиеся столкновениями и задержаниями, передаёт BAQ.KZ.

Жители провинций Илам, Кум и Хузестан выходят на улицы с огнестрельным и холодным оружием. На кадрах, опубликованных агентством Mehr, видно людей в масках с оружием в руках. В Кум протестующие подожгли гражданский автомобиль.

Вечером 2 января в отдельных районах Тегерана и его окрестностей небольшие группы демонстрантов скандировали антиправительственные лозунги и пытались провоцировать прохожих. Вооружённые участники продолжают атаки на правительственные здания в нескольких провинциях.

В городе Шуштар провинции Хузестан полиция задержала группу протестующих, изъяла один пистолет Colt, 12 ножей и один магазин к оружию. Глава полиции провинции Фаршад Каземи отметил, что оперативные действия сотрудников правоохранительных органов позволили идентифицировать и задержать несколько участников беспорядков, и призвал граждан быть бдительными на фоне попыток деструктивных групп посеять раздор.

Ситуация остаётся напряжённой, правоохранительные органы продолжают операции по обеспечению порядка.