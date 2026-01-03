В Иране произошли протесты и массовые задержания участников беспорядков
Вечером 2 января в отдельных районах Тегерана группы демонстрантов скандировали антиправительственные лозунги.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Иране сохраняется напряжённая обстановка: в нескольких провинциях страны проходят протестные акции, сопровождающиеся столкновениями и задержаниями, передаёт BAQ.KZ.
Жители провинций Илам, Кум и Хузестан выходят на улицы с огнестрельным и холодным оружием. На кадрах, опубликованных агентством Mehr, видно людей в масках с оружием в руках. В Кум протестующие подожгли гражданский автомобиль.
Вечером 2 января в отдельных районах Тегерана и его окрестностей небольшие группы демонстрантов скандировали антиправительственные лозунги и пытались провоцировать прохожих. Вооружённые участники продолжают атаки на правительственные здания в нескольких провинциях.
В городе Шуштар провинции Хузестан полиция задержала группу протестующих, изъяла один пистолет Colt, 12 ножей и один магазин к оружию. Глава полиции провинции Фаршад Каземи отметил, что оперативные действия сотрудников правоохранительных органов позволили идентифицировать и задержать несколько участников беспорядков, и призвал граждан быть бдительными на фоне попыток деструктивных групп посеять раздор.
Ситуация остаётся напряжённой, правоохранительные органы продолжают операции по обеспечению порядка.
Самое читаемое
- Куда вкладывать деньги в 2026 году: экономисты назвали самые надёжные варианты
- В Актау во время праздников проводится мониторинг цен на продукты питания
- Казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто
- Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
- Подростки провалились под лёд: один погиб в Алматинской области