В иранской провинции Илам участники протестных акций разграбили один из супермаркетов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Mehr.

По данным агентства, протестующие выбросили находившиеся в магазине товары на улицу, после чего в регионе произошло вооружённое столкновение между силами безопасности и участниками беспорядков.

Сообщается, что в результате огнестрельного ранения погиб старший лейтенант полиции Эхсан Агаджани. Ещё трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, что в Иране уже несколько дней продолжаются самые масштабные за последние три года протесты. Акции проходят на фоне резкого роста инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару США.

Ситуация в ряде провинций страны остаётся напряжённой.