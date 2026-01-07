В Иране протестующие разграбили супермаркет, в столкновениях погиб полицейский
Акции проходят на фоне резкого роста инфляции.
В иранской провинции Илам участники протестных акций разграбили один из супермаркетов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Mehr.
По данным агентства, протестующие выбросили находившиеся в магазине товары на улицу, после чего в регионе произошло вооружённое столкновение между силами безопасности и участниками беспорядков.
Сообщается, что в результате огнестрельного ранения погиб старший лейтенант полиции Эхсан Агаджани. Ещё трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, что в Иране уже несколько дней продолжаются самые масштабные за последние три года протесты. Акции проходят на фоне резкого роста инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару США.
Ситуация в ряде провинций страны остаётся напряжённой.
